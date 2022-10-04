Грозный, 4 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Чечне готовятся отметить 70-летний юбилей президента РФ Владимира Путина. К этой дате в республике намечены масштабные мероприятия. Среди них открытие Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункционального комплекса «Минутка», скачки, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам и другие мероприятия, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он отметил, что такие масштабные мероприятия в день рождения Владимира Путина в Чечне продемонстрируют всему миру, как его ценит народ.

«Отмечая 70-летие нашего президента, мы показываем всему миру, как мы его ценим, как он нам дорог, что мы готовы идти за ним до победного конца», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Чеченский лидер также отметил, что «всем народам России очень повезло с президентом» — все его дела демонстрируют, как он любит Россию и переживает за неё.

«Владимир Владимирович является в нашей стране патриотом номер один. И нет в этих словах преувеличения. Так, как переживает за нашу Родину Владимир Путин, не переживает никто. На последнем выступлении во время подписания договоров о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вся речь президента была буквально пронизана любовью, переживаниями и гордостью за Отечество», — написал Кадыров.

Напомним, 7 октября президент РФ Владимир Путин отметит свой 70-летний юбилей. К этому дню в Чечне приурочено также празднование Дня города Грозного, Дня чеченской молодежи и Дня учителя.