Кадыров рассказал о грандиозной программе, которую готовят к юбилею Путина
Грозный, 4 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Чечне готовятся отметить 70-летний юбилей президента РФ Владимира Путина. К этой дате в республике намечены масштабные мероприятия. Среди них открытие Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункционального комплекса «Минутка», скачки, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам и другие мероприятия, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Он отметил, что такие масштабные мероприятия в день рождения Владимира Путина в Чечне продемонстрируют всему миру, как его ценит народ.
Чеченский лидер также отметил, что «всем народам России очень повезло с президентом» — все его дела демонстрируют, как он любит Россию и переживает за неё.
Напомним, 7 октября президент РФ Владимир Путин отметит свой 70-летний юбилей. К этому дню в Чечне приурочено также празднование Дня города Грозного, Дня чеченской молодежи и Дня учителя.