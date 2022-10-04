Вашингтон, 4 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Страны Европы могут перестать оказывать киевскому режиму помощь из-за диверсий на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое мнение 4 октября высказал профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент, его слова приводит американская газета The New York Times.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

По мнению Квента, в результате атак на газопроводы уровень беспокойства среди жителей Германии вырос и это может стать причиной образования «трещин» в поддержке продолжения оказания помощи Киеву.

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Люди обвиняют (антироссийские. — прим. ред.) санкции в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с … беженцами [с территории б. УССР] выглядит менее твердой», — написал он.

Кроме того, издание приводит высказывания официальных лиц и аналитиков, имена которых не уточняются, считающих что диверсии на «Северных потоках» станут причиной поддержки западных санкций против России.

«Протестные настроения из-за повышения цен на энергоносители, а также санкций против России, которые многие считают причиной нынешних экономических трудностей, растут в разных уголках Европы», — отмечается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что заявления Вашингтона о непричастности США к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» противоречат логике.