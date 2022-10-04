Тбилиси, 4 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Врач из США, являющийся экспертом по судебно-медицинской экспертизе Джеймс Коби, прибывший в Грузию для осмотра бывшего президента республики Михаила Саакашвили, не смог получить лицензию на медицинскую практику. Об этом 3 октября сообщил журналистам министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.

Special Penitentiary Service of Georgia Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы

Он отметил, что в стране есть правила, которые позволяют лечить пациентов, независимо от того, заключённые они или нет. Коби не смог подтвердить свою квалификацию.

«Перечень документации, который необходимо было представить для получения лицензии на медицинскую деятельность, насколько мне известно, был неполным, и поэтому не мог быть удовлетворён», — сказал Азарашвили.

Напомним, Саакашвили пытается доказать, что подвергся «пыткам» в тюрьме и на этом основании добиться права выехать за границу «на лечение». Поводом для обвинений служит выложенная минюстом Грузии видеозапись, как брыкающегося экс-президента несут за руки и за ноги, когда переводили из тюрьмы в тюремную больницу в ноябре 2021 года.