Мытищи, Московская область, 4 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили защитник Андрей Миронов и нападающие Джордан Уил и Дмитрий Рашевский. У «Куньлуня» отличились форвард Брэндон Ип и защитник Кайл Вуд.

На сегодняшний день «Динамо» занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 22 очка. «Куньлунь» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 10 очками.

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