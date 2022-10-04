Уссурийск, Приморский край, , 09:03 — REGNUM По решению Уссурийского районного суда принудительное лечение шамана Александра Габышева в больнице специализированного типа продлено. Такой вердикт вынесла судья Галина Лазарева, сообщил в своём телеграм-канале адвокат жителя Якутии Алексей Прянишников.

Шаман Аркадий Зарубин

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«В удовлетворении наших ходатайств о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве отказано — «слишком долго всё это», — написал защитник шамана.

Он констатировал, что вердикт инстанции будет обжалован по апелляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Приморский краевой суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Уссурийского районного суда о продлении принудительного лечения Александра Габышева в больнице спецтипа в Уссурийске. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.