Донецк, 4 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Жители Донецкой Народной Республики выстроились в очереди за получением российских паспортов, сообщает 4 октября РИА Новости.

Паспорт

Ажиотаж вызвало упрощение процедуры. В частности, исчезла промежуточная стадия в виде необходимости гражданства ДНР. Кроме того, для получения документа не требуется выезжать за территорию республики, оформление ведётся в Донецке.

В миграционной службе также подтвердили увеличение числа желающих получить российский паспорт.