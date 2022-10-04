Самара, 4 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Глава Самарской областиДмитрий Азарова поблагодарил ветеранов и действующих сотрудников гражданской обороны за самоотверженный труд. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

19.mchs.gov.ru Тренировка по гражданской обороне в Хакасии

4 октября в России отмечают 90-ю годовщину со дня образования гражданской обороны России.

«Сотрудники гражданской обороны Самарской области успешно решают широкий спектр задач, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, техногенных катастроф, которые, к сожалению, порой не обходят стороной и наш регион», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он подчеркнул, что знания и опыт сотрудников гражданской обороны, а также умение хладнокровно действовать в экстремальной ситуации заслужили авторитет и искреннюю признательность жителей региона.

«Уверен, что вы и в дальнейшем будете чётко, оперативно и слаженно выполнять все возложенные на вас задачи. Хочу выразить огромную благодарность ветеранам и действующим сотрудникам гражданской обороны за ваш самоотверженный труд, высочайший профессионализм, решительность, отвагу и мужество», — заявил глава региона.

Он пожелал ветеранам и сотрудникам гражданской обороны, также их семьям крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.