Нижний Новгород, 4 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Минское «Динамо» одержало победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Павел Варфоломеев, Седрик Пакетт и защитник Джозеф Душак. У «Торпедо» отличились защитник Максим Федотов и форвард Деннис Ян.

На сегодняшний день «Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции, на счету команды 16 очков. «Торпедо» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 17 очками.

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