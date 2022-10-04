Джакарта, 4 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Число погибших в результате трагедии на футбольном стадионе в Маланге составило 133 человека, сообщает CNN Indonesia.

Tasnimnews.com Горе в Индонезии

Данные получены из кризисного центра Postmortem post. Из 133 выявленных смертей двое из них были сотрудниками полиции, которые обеспечивали безопасность на стадионе Канджурухан.

Ранее центральное правительство, основываясь на данных полиции, заявило, что число погибших в результате трагедии в Канджурухане составило 125 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, главное полицейское управление Индонезии провело проверку 28 сотрудников полиции на предмет предполагаемых нарушений кодекса этики в связи с трагедией на футбольном стадионе Канджурухан в Маланге.