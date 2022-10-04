Москва, 4 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Дарья Драй ИА REGNUM ЦСКА — СКА

К началу второго периода ЦСКА забросил две шайбы, отличились нападающий Константин Окулов и защитник Никита Нестеров. СКА смог отыграться и перевести игру в овертайм благодаря голам защитника Даниила Пыленкова и форварда Марата Хайруллина.

В овертайме ЦСКА заменил вратаря четвёртым полевым игроком, после чего нападающий СКА Максим Грошев забросил победную шайбу.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 27 очков. ЦСКА идёт на восьмом месте в Западной конференции с 15 очками.

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