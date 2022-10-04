Донецк, , 08:48 — REGNUM За 15 минут ВСУ дважды обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра. Об этом 4 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:20 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 08:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее киевские каратели обстреляли населенный пункт Старобельск в Луганской Народной Республике с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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