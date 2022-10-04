Москва, 4 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Роскосмос обсуждает с правительством России продление участия в программе МКС после 2024 года, решение может быть принято в следующем году. Об этом исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщил 3 октября на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте NASA.

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Он отметил, что Россия и США продолжают совместные полёты, это продолжится до 2024 года. NASA уже приняло решение, другие международные партнёры обсуждают его. Роскосмос начинает обсуждать с российским правительством продление участия в программе МКС.

«Я надеюсь, что мы получим разрешение продолжить [участие] в следующем году», — сказал Крикалев на пресс-конференции, посвящённой предстоящему запуску корабля Crew Dragon.

Он подчеркнул, что Роскосмос и NASA «очень тесно сотрудничают». Остановка полётов очень негативно отразилась бы на программе МКС. Ранее было принято решение о выходе РФ из проекта после 2024 года. В России задумываются о разработке и создании новой станции, но это требует времени.

«Поэтому, видимо, мы продолжим летать до тех пор, пока у нас не появится новая инфраструктура, которая позволит поддерживать присутствие человека, по меньшей мере, на низкой орбите», — отметил Крикалёв.

Как сообщало ИА REGNUM, российский космонавт Анна Кикина первой отправится на МКС на корабле Crew Dragon. Запуск состоится в рамках программы перекрестных полетов NASA и Роскосмоса.

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