Вашингтон, 4 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Заявления Вашингтона о непричастности США к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» противоречат логике. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Утверждения администрации [президента США Джо] Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она двигает фигуры на доске», — пояснил Макгрегор.

При этом он отметил, что авария, произошедшая на российских «Северных потоках», несёт непосредственную выгоду для Соединённых Штатов, поскольку эта ситуация повышает зависимость Европы от американских энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал произошедшее международным терактом. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что взрывы на российских газопроводах в Балтийском море выгодны Вашингтону.

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