Москва, 4 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Центральный банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, сообщается на сайте регулятора.

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В список вошли 13 банков: «ЮниКредит Банк», Банк ГПБ, «Совкомбанк», ВТБ, «Альфа-Банк», Сбербанк, «Московский кредитный банк», «ФК Открытие», Росбанк, «Тинькофф Банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».

Отмечается, что на долю значимых кредитных организаций приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения по выводу из РФ денег за границу продлены ещё на шесть месяцев.

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