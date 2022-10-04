Для отказа финансировать мост через Лену есть удобные основания — эксперт
Якутск, 4 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Строительство моста через реку Лена возле Якутска продолжает дорожать, и это повод для того, чтобы в очередной раз отказаться выделять деньги на эти цели. Такое мнение высказал «Региональным комментариям» политолог Виталий Обедин.
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Он напомнил, что разговоры о намерениях построить мостовой переход из Якутска в посёлок Нижний Бестях ведутся с 2006 года.
Он подчеркнул, что пока в правительстве России не определились как с источниками финансирования этого проекта, так и с финансовой моделью. Но руководство Якутии уже заключило двухстороннее концессионное соглашение с ООО «Восьмая концессионная компания», и работы начались ещё в 2020 году.
Он уверен, что очередное удорожание проекта до 176 млрд рублей снова ставит его реализацию под вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта по строительству мостового перехода из посёлка Нижний Бестях в Якутск подорожала с 80 до 175,8 млрд рублей. Пока обозначенная сумма предварительная, сметную стоимость уточнят в ходе Главгосэкспертизы.