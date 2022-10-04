Якутск, 4 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Строительство моста через реку Лена возле Якутска продолжает дорожать, и это повод для того, чтобы в очередной раз отказаться выделять деньги на эти цели. Такое мнение высказал «Региональным комментариям» политолог Виталий Обедин.

Алексюнина Татьяна Проект Ленского моста

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Он напомнил, что разговоры о намерениях построить мостовой переход из Якутска в посёлок Нижний Бестях ведутся с 2006 года.

«Если в Якутии что и усвоили за эти 16 лет со дня первого обещания моста, то одну простую истину: разговоры об увеличении стоимости моста снова и снова служат удобным основанием для отказа от финансирования проекта в ближайшее время», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что пока в правительстве России не определились как с источниками финансирования этого проекта, так и с финансовой моделью. Но руководство Якутии уже заключило двухстороннее концессионное соглашение с ООО «Восьмая концессионная компания», и работы начались ещё в 2020 году.

«Все это время власти Якутии пытались согласовать финансовую модель с правительством РФ, но решительно не преуспели. В ведомстве Хуснуллина озвучивали то вариант «федеральная казна финансирует до 50% от стоимости», то вариант «30% — регион, 30% — частный партнер, 30% — бюджет РФ». Как результат, цифры нет по сей день. А мост продолжает дорожать», — сказал Виталий Обедин.

Он уверен, что очередное удорожание проекта до 176 млрд рублей снова ставит его реализацию под вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта по строительству мостового перехода из посёлка Нижний Бестях в Якутск подорожала с 80 до 175,8 млрд рублей. Пока обозначенная сумма предварительная, сметную стоимость уточнят в ходе Главгосэкспертизы.