Тюмень, 4 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске вынесен приговор в отношении адвоката, признанного виновным в причинении тяжкого вреда здоровью следователю регионального УМВД России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Установлено, что в ночь на 5 ноября 2021 года адвокат, находясь в номере тобольской гостиницы во время ссоры нанёс следователю несколько ударов по голове. С полученными травмами мужчина был госпитализирован в областную больницу №3.

Адвокат признан виновным по ч.1 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Суд приговорил его четырём годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В счёт компенсации морального вреда в рамках гражданского иска адвокату присудили 500 тыс. рублей выплат потерпевшему. Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле суд приговорил адвоката к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима за дачу взятки следователю.