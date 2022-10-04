Энергодар, Запорожская область, 4 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Генеральный директор Запорожской АЭС (ЗАЭС) Игорь Мурашов признался в том, что он передавал спецслужбам нацистского киевского режима информацию о том, что происходило на атомной станции. Он рассказал об этом 4 октября в эксклюзивном сюжете телеканала «Россия 24».

Запорожская ТЭС

«Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сказал он.

Также телеканал уточнил, что Мурашов затем был выдворен на находящуюся под контролем Киева территорию за «осуществление деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации».

При этом гендиректор ЗЭАС уточнил, что он осознавал, что может произойти в результате обстрелов атомной станции.

«Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны [киевских боевиков] — из городов Никополь и Марганец. Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов», — пояснил Мурашов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор ЗАЭС Игорь Мурашов рассказал, что он запретил коллективу атомной станции публиковать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить её обстрелы.