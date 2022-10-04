Москва, 4 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Российская идеология состоит из совокупности элементов, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

В личном телеграм-канале он написал, что у Москвы нет цельной идеологии, схожей с той, распространяет Запад.

«Но есть совокупность ее элементов — от постулата о суверенитете до защиты традиционных ценностей, которые привлекательны и для населения страны, и для большой части внешнего мира», — отметил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия на сегодня представляет собой консервативную нацию, к которой тянутся люди, целые народы, которых не устраивает европейский либерализм, считает член Общественной палаты РФ Евгений Забродин.