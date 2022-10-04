Кишинёв, 4 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду не проговорилась о планах объявить мобилизацию в розыгрыше, устроенном российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом говорится в сообщении администрации молдавского президента.

President.gov.ua Майя Санду

Утверждается, что выложенная видеозапись, где Санду якобы раскрывает планы противодействовать России, якобы одновременно является плодом использования и цифровых технологий, и монтажа.

«Видеозапись является попыткой вовлечения президента Майи Санду в манипуляцию типа deep fake. Утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука», — говорится в сообщении.

Напомним, тизер беседы с Санду был выложен 3 октября на канале Вована и Лексуса. Там она заявила, что объявит мобилизацию, если российские войска начнут освобождать граничащую с Приднестровской областью Одесскую область от бандеровского режима. Видео выложили вскоре после заявления минобороны Молдавии об отсутствии планов проводить мобилизацию.