Вашингтон, 4 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты объявят о предоставлении киевскому режиму еще четырех комплексов HIMARS в рамках нового пакета военной помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«США вскоре объявят об отправке четырёх пусковых установок HIMARS в рамках нового пакета военной помощи для [Киева] в объёме $625 млн», — передает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом готов предоставлять Киеву ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего времени конфликта с Москвой.

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