, 08:41 — REGNUM В Пермском крае Кудымкарский городской суд рассмотрел три иска в интересах детей, пострадавших от насилия родителей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство потребовало компенсацию морального вреда в пользу детей. Ранее агрессивных родителей привлекали к административной ответственности за побои.

В частности, согласно материалам одного дела, пьяный отец жестоко избил десятилетнюю дочь, во втором случае мать ударила 11-летнего сына металлическим ковшом по голове, а в третьем — женщина избила семилетнюю дочь.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Общая сумма выплат пострадавшим от насилия детям составит 55 тыс. рублей. Судебные решения не вступили в законную силу.