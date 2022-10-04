Вашингтон, , 08:39 — REGNUM В сентябре 2022 года производственная активность в США росла самыми медленными темпами почти за два года, так как объем новых заказов упал на фоне агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой для охлаждения спроса и обуздания инфляции, как передает агентство Reuters.

Промышленность SD-Pictures

Индекс деловой активности в производственном секторе упал до 50,9 в сентябре — это самый низкий показатель с мая 2020 года. В августе он составил 52,8. Американский Институт управления поставками (ISM) заявил, что падение индекса «отражает адаптацию компаний к потенциальному снижению спроса в будущем». Показатель выше 50 указывает на расширение производства в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 11,9% экономики США.

Производство мебели и сопутствующих товаров, а также текстильная промышленность и производство изделий из дерева были в числе семи отраслей, которые сообщили о сокращении. Девять отраслей обрабатывающей промышленности, включая машиностроение, транспортное оборудование, компьютерную и электронную продукцию, сообщили о росте.

Индекс новых заказов, рассчитываемый ISM, в сентябре месяце упал с 51,3 в августе до 47,1, что также является самым низким показателем с мая 2020 года. Это уже третье падение индекса за 2022 год.

Объем экспортных заказов также сократился на фоне слабого спроса в Европе, вялой китайской экономики и сильного доллара.

Председатель комитета ISM по деловой активности в обрабатывающей промышленности Тимоти Фьоре сказал, что «компании сейчас регулируют численность персонала путем замораживания найма и сокращения штата до более низких уровней, при этом среднесрочный и долгосрочный спрос более неопределенный».

«Во многих отношениях это то самое охлаждение экономики, которое хотела бы видеть ФРС, — сказал старший экономист FHN Financial в Нью-Йорке Уилл Компернолл. — Однако это может быть просто отражением смещения потребительского спроса с товаров на услуги».

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