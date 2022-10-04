Вашингтон, 4 октября 2022, 08:38 — REGNUM Неудовлетворительную оценку работе американского президента Джо Байдена граждане США поставили по целому ряду важных направлений, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения New York Post.
Как показал опрос, проведенный Университетом Монмут, лишь три американца из десяти поддерживают Байдена по части принимаемых им мер в борьбе с самой насущной, по мнению граждан США, проблемой — инфляцией.
Немногим больше (32%) поддерживают Байдена в сфере борьбы с преступности и миграции (31%).
Схожие невысокие результаты наблюдаются и по таким вопросам, как ужесточение контроля за оружием (30%) и аборты (31%).
Позитивнее всего американские граждане рассматривают то, как Байден справился с пандемией COVID-19. Правильными принимаемые меры назвала половина опрошенных.
В целом работу Байдена не одобряют 54% респондентов, тогда как одобряют — 38%.