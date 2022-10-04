Вашингтон, 4 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Неудовлетворительную оценку работе американского президента Джо Байдена граждане США поставили по целому ряду важных направлений, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения New York Post.

World Economic Forum Джо Байден

Как показал опрос, проведенный Университетом Монмут, лишь три американца из десяти поддерживают Байдена по части принимаемых им мер в борьбе с самой насущной, по мнению граждан США, проблемой — инфляцией.

Немногим больше (32%) поддерживают Байдена в сфере борьбы с преступностью и миграции (31%).

Схожие невысокие результаты наблюдаются и по таким вопросам, как ужесточение контроля за оружием (30%) и аборты (31%).

Позитивнее всего американские граждане рассматривают то, как Байден справился с пандемией COVID-19. Правильными принимаемые меры назвала половина опрошенных.

«Очевидно, что республиканцы наносят удары по вопросам, в которых Байден — и, соответственно, Демократическая партия — слабее всего», — отметил Патрик Мюррей, директор независимого Института опросов общественного мнения Университета Монмута.

«Но также стоит отметить, что Байден не является точкой сплочения избирателей-демократов по некоторым вопросам, таким как аборты, на которые опирается его партия, чтобы мотивировать собственную базу», — добавил он.

В целом работу Байдена не одобряют 54% респондентов, тогда как одобряют — 38%.