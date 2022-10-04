Анкара, 4 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Турецкие власти просят Россию отсрочить платежи за природный газ. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации СМИ, обсуждение носит частный характер. Государственный импортёр топлива Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS стремится отложить некоторые платежи до 2024 года.

Уточняется, что пока не ясно, придут ли стороны в результате переговоров к какому-либо соглашению. Агентство добавляет, что в турецкой компании и в Газпроме отказались от комментариев.