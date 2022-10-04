В Татарии руководителя организации обвиняют в коммерческом подкупе
Зеленодольск, Татарстан, 4 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Татарии директора одного из акционерных обществ обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По версии следствия, летом 2015 года обвиняемый передал через посредника начальнику одной железнодорожной станции Горьковской железной дороги наличные денежные средства в размере 80 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа. За вознаграждение начальник станции обеспечил подачу под погрузку грузовых платформ на железнодорожные пути производственной базы коммерческой организации в городе Зеленодольске. При этом договор между ОАО «РЖД» и акционерным обществом на оказание таких услуг не заключался.
Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд РТ.
Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии существенный рост числа выявленных преступлений в 2021 году отмечался по статье «Коммерческий подкуп».
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