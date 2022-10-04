Зеленодольск, Татарстан, 4 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Татарии директора одного из акционерных обществ обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грузовые вагоны

По версии следствия, летом 2015 года обвиняемый передал через посредника начальнику одной железнодорожной станции Горьковской железной дороги наличные денежные средства в размере 80 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа. За вознаграждение начальник станции обеспечил подачу под погрузку грузовых платформ на железнодорожные пути производственной базы коммерческой организации в городе Зеленодольске. При этом договор между ОАО «РЖД» и акционерным обществом на оказание таких услуг не заключался.

Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд РТ.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии существенный рост числа выявленных преступлений в 2021 году отмечался по статье «Коммерческий подкуп».

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