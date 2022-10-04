Снежинск, Челябинская область, , 08:38 — REGNUM В Снежинске Челябинской области руководителя строительной организации отдали под суд за хищение денег. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Суд

По данным полиции, 27-летний директор получил деньги от местного жителя за строительство объекта. В качестве аванса было передано 250 тыс. рублей. Однако к работам исполнитель не приступил, а деньги потратил.

В отношении него завели уголовное дело по факту мошенничества. В ближайшее время материалы рассмотрит Снежинский городской суд.