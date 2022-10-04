Уфа, 4 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Более 31 тысячи домовладений намерены газифицировать в 2022 году в Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

По словам премьер-министра правительства БашкирииАндрей Назарова, с 2021 по 2025 годы планируется проектирование и строительство 71 межпоселкового и 163 внутрипоселковых газопроводов.

Отмечается, что в республике продолжается реализация программы догазификации.

«С ее учетом в этом году будет газифицировано более 31 тысячи домовладений. Единым оператором газификации на эти работы предусмотрено 15 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова Назарова.

По слова генерального директора компании «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберта Лукманова, по программе газификации по межпоселковым газопроводам завершены работы по двум объектам, в 2022 году возводится 21 объект, в последующие годы специалисты намерены начать строительство еще 15 объектов.

«По внутрипоселковым сетям уже построено 26 объектов, еще 15 будет сдано в текущем году», — сообщил Лукманов.

Сообщается, что в Башкирии в рамках федеральной программы газификации с 2006 по 2020 годы построен 31 межпоселковый газопровод к 80 населенным пунктам на общую сумму 6,8 млрд рублей.