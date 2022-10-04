Токио, , 08:36 — REGNUM Баллистическая ракета, которую ранее запустила Северная Корея, пролетела порядка 4,6 тыс. км с максимальной высотой 1 тыс. км. Об этом 4 октября заявил на пресс-конференции в Токио по итогам срочного заседания Совета национальной безопасности генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ракета КНДР пересекла воздушное пространство Японии в районе префектуры Аомори. Она преодолела около 4,6 тыс. км, максимальная высота полета составила порядка 1 тыс. км», — сказал он.

Также Мацуно констатировал, что северокорейские технологии совершенствуются, и добавил, что Япония, тесно сотрудничая с США и Южной Кореей в этом вопросе, ведёт пристальное наблюдение за военной активностью Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Северная Корея вновь осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.