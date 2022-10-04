Мадрид, 4 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. «Райо Вальекано» одержал победу над «Эльче» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе «Райо Вальекано» голы забили нападающий Серхио Камельо и полузащитник Унай Лопес. У «Эльче» отличился форвард Лукас Бое.

На сегодняшний день «Райо Вальекано» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 10 очков. «Эльче» идёт на 20-м месте с одним очком.