Москва, 4 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Эксперименты с иностранными спутниками проводят на орбите Земли российские Космические войска. Об этом сообщили 4 октября в Министерстве обороны РФ по случаю 65-летия Космических войск.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спутники

«Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», — заявили в ведомстве.

В течение года было зафиксировано свыше 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Контролируют космическое пространство дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированные средства систем контроля, ПРО.

Космическая эра в СССР началась 4 октября 1957 года, когда был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

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