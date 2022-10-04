Москва, 4 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Сегодня, 4 октября, президент России Владимир Путин поздравил Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и гражданской обороны РФ (МЧС) с 90-летием со дня образования гражданской обороны, сообщается на сайте МЧС.

Mchs.gov.ru Спецборт МЧС

Президент отметил, что в истории гражданской обороны РФ есть немало героических страниц. И сегодня силы гражданской обороны усиленно решают широкий спектр задач по ликвидации последствий ЧС, пожаров, техногенных катастроф, действуя четко и оперативно.

«Высокий профессионализм и выучка особенно востребованы при оказании поддержки гражданскому населению Народных Республик Донбасса, других районов проведения специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории России существуют более 400 спасательных служб и формирований (без учёта пожарных подразделений железнодорожного транспорта).

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