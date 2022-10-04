Верона, Италия, 4 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. «Удинезе» одержал победу над «Вероной» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе «Удинезе» голы забили нападающий Бету и защитник Яка Бийол. У «Вероны» отличился защитник Джош Дойг.

На сегодняшний день «Удинезе» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, на счету команды 19 очков. «Верона» идёт на 18-м месте с пятью очками.

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