Оренбург, 4 октября 2022, 08:26 — REGNUM В Оренбургской области создан благотворительный фонд «Защитник» для оказания помощи участникам специальной военной операции и их семьям, сообщили 4 октября в пресс-службе областного правительства.

Специальная военная операция России
Специальная военная операция России
Министерство обороны Российской Федерации

Фонд гуманитарной помощи «Защитник» создан по инициативе ветеранских общественных организаций для оказания всесторонней помощи военнослужащим РФ, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей.

Каждый желающий может сделать взнос в фонд. Речь идёт как о физлицах, так и предприятиях, организациях. Стоит отметить, ранее в Оренбурге начал работать региональный штаб по оказанию помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан #МЫВМЕСТЕ.

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