Оренбург, 4 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области создан благотворительный фонд «Защитник» для оказания помощи участникам специальной военной операции и их семьям, сообщили 4 октября в пресс-службе областного правительства.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

Фонд гуманитарной помощи «Защитник» создан по инициативе ветеранских общественных организаций для оказания всесторонней помощи военнослужащим РФ, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей.

Каждый желающий может сделать взнос в фонд. Речь идёт как о физлицах, так и предприятиях, организациях. Стоит отметить, ранее в Оренбурге начал работать региональный штаб по оказанию помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан #МЫВМЕСТЕ.