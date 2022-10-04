Токио, 4 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета пролетела 4,6 тыс. км, заявил 4 октября генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«Ракета КНДР пересекла воздушное пространство Японии в районе префектуры Аомори. Она преодолела около 4,6 тыс. км», — сказал Мацуно.

По его словам, максимальная высота полёта составила порядка 1 тыс. км. Ракетные технологии Северной Кореи продолжают совершенствоваться, заключил он.