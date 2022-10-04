Лестер, Великобритания, 4 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. «Лестер Сити» одержал победу над «Ноттингем Форрест» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

В составе «Лестера» дубль оформил полузащитник Джеймс Мэддисон, ещё по голу забили хавбек Харви Барнс и нападающий Патсон Дака.

На сегодняшний день «Лестер» занимает 19-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на счету команды четыре очка. «Ноттингем» идёт на 20-м месте с четырьмя очками.