Вашингтон, 4 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Соединенные Штаты осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией как «опасный и безрассудный» и пообещали защищать Южную Корею и Японию всей мощью Америки, как передает агентство Reuters.

Белый дом

«Это дестабилизирующий шаг, который показывает вопиющее пренебрежение КНДР к резолюциям Совета Безопасности ООН и международным нормам безопасности», — отмечается в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

По ее словам, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан поговорил со своими японскими и южнокорейскими коллегами, чтобы обсудить «соответствующие энергичные совместные и международные ответные меры».

Салливан подтвердил «железные» обязательства США по защите Японии и Южной Кореи и заявил, что Вашингтон продолжит ограничивать возможности Северной Кореи по развитию ее ядерной программы.

Помощник секретаря Госдепартамента по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что Вашингтон «решительно ответит» на растущую северокорейскую угрозу и «примет все необходимые меры, задействовав все элементы американской национальной мощи» для защиты союзников по договору — Южной Кореи и Японии.

Ракета, запущенная Северной Кореей 4 октября, стала первой, которая пролетела над Японией за последние пять лет. Японские власти предупредили жителей о необходимости найти укрытие и временно приостановили движение поездов в северных районах страны.