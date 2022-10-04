Саратов, , 08:28 — REGNUM Очередные кадровые назначения произошли в правительстве Саратовской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, с 4 октября на должность министра здравоохранения Саратовской области назначен Олег Костин.

Пост министра по делам территориальных образований Саратовской области занял Сергей Зюзин.

Кресло министра строительства и ЖКХ Саратовской области досталось Сергею Соколову.

На должность председателя контрольно-аналитического комитета Саратовской области назначена Екатерина Турковская.

Напомним, с 29 сентября в правительстве Саратовской области утверждены в должности вице-губернатор и три заместителя председателя регионального правительства.

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