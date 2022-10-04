В правительстве Саратовской области произошли новые назначения
Саратов, 4 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Очередные кадровые назначения произошли в правительстве Саратовской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.
Так, с 4 октября на должность министра здравоохранения Саратовской области назначен Олег Костин.
Пост министра по делам территориальных образований Саратовской области занял Сергей Зюзин.
Кресло министра строительства и ЖКХ Саратовской области досталось Сергею Соколову.
На должность председателя контрольно-аналитического комитета Саратовской области назначена Екатерина Турковская.
Напомним, с 29 сентября в правительстве Саратовской области утверждены в должности вице-губернатор и три заместителя председателя регионального правительства.
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