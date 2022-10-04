Луганск, , 08:18 — REGNUM В городе Старобельск Луганской Народной Республики в результате ракетного удара оказались повреждены жилые дома, ясли-сад и стадион. Об этом 4 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

В суточной сводке представительства говорится об ударе, который нанесли ВСУ 3 октября по Старобельску с применением американской РСЗО М142 HIMARS. Выпущена одна ракета типа M30A1 GMLRS.

В результате обстрела повреждены детсад «Незабудка», стадион «Колос» и три жилых дома.