Благовещенск, , 08:21 — REGNUM Подразделения спецназначения, выполнявшие боевые задачи на территории Донбасса, вернулись в Амурскую область. Военнослужащих торжественно встречал глава региона Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе областного правительства.

Росгвардия Vitaly V. Kuzmin

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Отряд Росгвардии с честью выполнил поставленные задачи, в том числе по разминированию гражданских объектов, сопровождению гуманитарных грузов, доставке раненных до больниц и спасению мирных жителей из-под обстрелов.

«Товарищи росгвардейцы, поздравляю вас с успешным выполнением боевого задания. Работа проведена колоссальная, благодарю вас за профессионализм», — сказал Василий Орлов.

Он подчеркнул, что к России присоединены четыре освобождённые территории, и там предстоит бороться с коррупцией и терроризмом, приводить законодательство в соответствии с российским, а значит, «эта командировка была не крайняя».

Начальник Управления Росгвардии по Амурской области полковник полиции Юрий Шишленин особо отметил то, что подразделения вернулись в полном составе.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы Рогвардии вернулись со специальной военной операции в защиту Донбасса на Сахалин. Их торжественно встретили в Южно-Сахалинске в парке «Россия — моя история».