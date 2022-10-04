Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп подал в суда на телекомпанию CNN и потребовал с неё компенсацию в размере $475 млн. Это следует из опубликованных 3 октября суда Южного округа Флориды.

Трамп Sempretops.com

«Истец, президент Дональд Дж. Трамп, давно критикует ответчика, Cable News Network, Inc. (CNN) — не потому, что CNN плохо освещает новости, а потому, что CNN стремится создавать новости («фальшивые новости», как охарактеризовал их истец в публичных заявлениях)», — говорится в исковом заявлении.

Также указывается, что, по мнению Трампа, телекомпания в последнее время из опасений, что он снова может выставить свою кандидатуру в президенты США, усилила кампанию «в форме клеветы и оскорблений».

«В рамках своих согласованных усилий по изменению политического баланса в пользу левых, CNN пытается очернить истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков, таких как «расист», «русский лакей», «мятежник» и, в конце концов, «Гитлер», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне судебными исками американским СМИ за распространение клеветы и лжи пригрозил экс-президент США Дональд Трамп.