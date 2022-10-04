Тбилиси, 4 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Грузии потребует от больниц вернуть в госбюджет нецелевые траты, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Об этом 3 октября сказал журналистам глава минздрава Грузии Зураб Азарашвили.

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«Когда в конечном счёте всё подтвердится, им придётся вернуть суммы обратно в бюджет. И я вас уверяю, эти суммы будут возвращены», — сказал министр.

Азарашвили сообщил, что завершаются расчёты того, сколько средств было потрачено не на предназначенные цели. После этого деньги начнут взыскивать с медучреждений.

Глава минздрава также сказал все медики получат положенные, но не выплаченные им надбавки за работу с пациентами с COVID-19.

Напомним, в августе Азарашвили заявил, что обнаружены случаи нецелевых трат средств, предназначенных на борьбу с коронавирусом. Он поручил провести проверки в медучреждениях. Министр также обвинил госпитали, что те для получения большего числа средств, завышали количество пациентов, отправляя в стационар легко больных. Кроме того, выяснилось, что в 90 больницах медиками не платили положенные «ковидные» надбавки.