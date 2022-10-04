Монтевидео, , 08:15 — REGNUM Граждане России, подозреваемые в причастности к преступной схеме по подделке документов для получения гражданства Уругвая, объявлены прокуратурой южноамериканской республики в международный розыск по линии Интерпола. Об этом со ссылкой на прокурора Габриэлу Фоссати, занимающуюся расследованием этого громкого дела, 3 октября сообщает газета El País.

Розыск

Издание не уточняет число граждан России, объявленных в розыск. Но отмечает, что Фоссати допускает расширение этого списка.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Уругвая арестовали главу службы безопасности уругвайского президента Алехандро Астезиано по обвинению в продаже поддельных документов гражданам России. По версии следствия, Астезиано входил в преступную группу, подделывающую свидетельства о рождении для иностранцев, желающих получить гражданство Уругвая.

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