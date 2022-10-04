Вашингтон, , 08:14 — REGNUM В общей сложности 48 стран сталкиваются с угрозой глобального продовольственного кризиса, а 20 государств, многие из которых находятся в Африке, могут нуждаться в экстренной помощи в борьбе с голодом. Об этом заявила агентству Reuters главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Кристалина Георгиева (сс) Friends of Europe

Она также отметила, что в арабском мире от отсутствия продовольственной безопасности страдает 141 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВФ выпустил отчет, в котором сказано, что ситуация с продовольственной безопасностью в мире будет по-прежнему ухудшаться, несмотря на некоторую стабилизацию цен на продукты питания.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ предупредил об ухудшении ситуации с продовольствием в мире