Вашингтон, 4 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В общей сложности 48 стран сталкиваются с угрозой глобального продовольственного кризиса, а 20 государств, многие из которых находятся в Африке, могут нуждаться в экстренной помощи в борьбе с голодом. Об этом заявила агентству Reuters главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

(сс) Friends of Europe Кристалина Георгиева

Она также отметила, что в арабском мире от отсутствия продовольственной безопасности страдает 141 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВФ выпустил отчет, в котором сказано, что ситуация с продовольственной безопасностью в мире будет по-прежнему ухудшаться, несмотря на некоторую стабилизацию цен на продукты питания.