Анкара, 4 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Туристический поток из России в Турцию в 2023 году не превысит 3 млн человек, считает член Национального совета по туризму профессор Орхан Исчёз. Прогноз опубликовало издание «Акценты».

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

По мнению Исчёза, в 2023 году Турцию посетят около 3 млн российских туристов, в то время как в 2021 году приехали 5 млн человек.

При этом общий объём турпотока в Турцию, полагает профессор, вырастет. Ожидается, что всего в 2023 году страну посетят 50 млн туристов. Увеличение произойдёт за счёт граждан республик бывшего СССР, а также жителей Западной Европы.