* запрещённая в России организация

Донецк, , 08:12 — REGNUM В Донецкой Народной Республике дело в отношении 18 участников террористического сообщества «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доведено до суда. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

Суд

«Все лица, которым предъявлены обвинения, являются участниками 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в составе которого совершали на оккупированных [Киевом] территориях республики действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР)» — говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.

Следствием установлено, что 11 человек из указанной группы проходили специальное обучение в целях осуществления террористической деятельности. Действия четырёх участников квалифицированы как организация деятельности террористического сообщества. 14 человек обвиняются в участии в деятельности террористической организации.

В настоящее время следователи завершили расследование этого уголовного дела, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Дениса Мурыги по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. По информации правоохранителей, Мурыга является заместителем командира одного из подразделений киевского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его подозревают в подрыве моста в Луганской Народной Республике из-за чего погибли часовые Народной милиции ЛНР.