Сеул, 4 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Южная Корея осудили запуск КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает 4 октября агентство Yonhap.

Web.de Испытание ракеты КНДР

«США осуждают безрассудное и опасное решение Северной Кореи запустить баллистическую ракету над Японией и критикуют этот шаг как вызывающий региональные беспорядки», — заявил представитель США.

В свою очередь, Южная Корея расценила пуск снаряда как провокацию и «решительно осудила» действия КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея 4 октября вновь осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Читайте также: КНДР вновь запустила ракету в сторону Японского моря